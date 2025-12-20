நாமக்கல்
திமுகவில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினா்
வெண்ணந்தூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட கட்டனாச்சம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த மாற்றுக்கட்சியினா் சனிக்கிழமை திமுகவில் இணைந்தனா்.
ராசிபுரம் அருகே வெண்ணந்தூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட கட்டனாச்சம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த மாற்றுக்கட்சியினா் சனிக்கிழமை திமுகவில் இணைந்தனா்.
வெண்ணந்தூா் ஊராட்சி ஒன்றிய திமுக செயலா் ஆா்.எம்.துரைசாமி தலைமையில், நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட பாமக மாணவரணியைச் சோ்ந்த பி.மாதேஸ், அதிமுகவைச் சோ்ந்த கட்டனாச்சம்பட்டி ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் உறுப்பினா்கள் ஆா். ஜெகதாம்பாள், எம்.சசிகலா உள்ளிட்ட 25 போ் மாவட்ட திமுக செயலரும் எம்.பி.யுமான கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனா்.
இதில் கட்டனாச்சம்பட்டி திமுக ஒன்றிய பிரதிநிதி யுவராஜ், சாா்பு அணி துணை அமைப்பாளா் பூபாலன், கிளை நிா்வாகிகள் சக்திவேல், பெருமாள், நல்லதம்பி, பெரியசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.