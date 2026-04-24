பாவை கல்வி நிறுவனங்களில் விளையாட்டு தின விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
இவ்விழாவிற்கு பாவை கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனரும், தலைவருமான ஆடிட்டா் என்.வி.நடராஜன் தலைமை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை ‘தி பொ்ஃபாமென்ஸ் டாக்டா்’ நிறுவனத்தின் நிறுவனரும், இணை இயக்குநருமான ஹரிணி முரளிதரன் கலந்துகொண்டாா். பாவை பொறியியல் கல்லூரி இறுதியாண்டு சைபா் செக்யூரிட்டி துறை மாணவா் அஜ்மல் தாஷீன் வரவேற்றாா். யோகா பயிற்சியாளா் இளவரசன் ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளா் மங்கை நடராஜன் வாழ்த்திப் பேசினாா்.
தொடா்ந்து, விழாவில் சிறப்பு விருந்தினா் மருத்துவா் ஹரிணி முரளிதரன் பேசியதாவது:
மாணவா்களை விளையாட்டில் சாதனையாளா்களாக உருவாகி வருவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. விளையாட்டில் வெற்றிபெற நோ்மை, விடாமுயற்சி, கடமை உணா்வு வேண்டும். விளையாட்டு வீரா்கள் விளையாட்டிற்கு நூறு சதவீதம் உண்மையாயிருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் போட்டியில் முழுப் பங்களிப்பைச் செலுத்த முடியும். சூழ்நிலைகள் எதிராக தோன்றினாலும், விடாமுயற்சி மற்றும் தன்னம்பிக்கையோடு தொடா்ந்து முயற்சிக்கும் போது வெற்றி வசப்படும் என்றாா்.
பின்னா் பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கும், பயிற்சியாளா்களுக்கும் கோப்பைகளும், பதக்கங்களும் வழங்கப்பட்டன. தொடா்ந்து 9 ஆண்டுகளாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் சேம்பியன்ஸ் ஆப் சேம்பியன் பட்டம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்விழாவில் பாவை கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குநா்கள் (நிா்வாகம்) கே.கே.ராமசாமி, (சோ்க்கை) கே.செந்தில், (ஆராய்ச்சி) கிருஷ்ணமூா்த்தி, பாவை புதுமை படைப்பாக்க மையப் பொறுப்பாளா் கமலா கிருஷ்ணமூா்த்தி, முதன்மை உடற்கல்வி இயக்குநா் சந்தானராஜா உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். முடிவில் இரண்டாமாண்டு மின் மற்றும் தொடா்பு பொறியியல் மாணவி ஜெஸிகா நன்றி கூறினாா்.
படவரி...
விளையாட்டுப் போட்டியில் பல்கலைக்கழக அளவில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசு வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினா் டாக்டா் ஹரிணி முரளிதரன்.
