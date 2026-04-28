பழைய அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் மாதிரி பள்ளி கட்டுமானப் பணி மும்முரம்

நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனை பழைய கட்டடத்தில், அரசு மாதிரி பள்ளி கட்டுவதற்கான பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
நாமக்கல் மாவட்ட அரசு மாதிரி பள்ளி நாமக்கல் - கரூா் சாலையில் உள்ள தனியாா் பள்ளி வளாகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், 9-ஆம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை 350 மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனா். தனியாா் பள்ளிக்கு நிகராக இங்குள்ள மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி கற்றுத்தரப்படுகிறது. இப்பள்ளி மாணவா்கள் தங்க வசதியில்லாததால், மாதிரி பள்ளிக்கு மாற்று இடம் தோ்வுசெய்யும் பணி நடைபெற்று வந்தது.
அந்த வகையில், நாமக்கல் - மோகனூா் சாலையில் உள்ள பழைய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முகப்பு கட்டடத்தை பள்ளியாகவும், பின்புறம் உள்ள கட்டடத்தை தங்கும் விடுதியாகவும் மாற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மாதிரி பள்ளிகளுக்கான கூட்டுறவு அமைப்பு ரூ. 2 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. அதைக் கொண்டு மருத்துவமனை கட்டடத்தை வகுப்பறை கட்டடமாக மாற்றும் பணி நடைபெறுகிறது. வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் புதிய கட்டடத்தில் மாதிரி பள்ளியை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவருவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
தொடர்புடையது
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மாதிரி வாக்குச் சாவடிகள் அமைப்பு
நட்டுவம்பாளையத்தில் மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைப்பு
திருவள்ளூா்: பழைய பொருள்களால் அமைத்த மாதிரி வாக்குச்சாவடி மையம்
மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகள் 47 சதவீதம் நிறைவு: மத்திய அரசு தகவல்
