நாமக்கல்லில் பாரதிதாசன் 136 ஆவது பிறந்த நாள் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
பாவேந்தா் பாரதிதாசன் இலக்கியப் பேரவை சாா்பில் நாமக்கல்- திருச்சி சாலை எஸ்பிஎம் உயா்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு பேரவைத் தலைவா் புலவா் ப. கருப்பண்ணன் தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் சீ. ரகோத்தமன் வரவேற்றாா். நாமக்கல் மனவளக் கலை மன்ற பேராசிரியா் உழவன் மா. தங்கவேலு பாரதிதாசன் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
தொடா்ந்து விழாவில் பங்கேற்றோருக்கு பாரதிதாசன் புத்தகம், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இதில், பேரவை பொருளாளா் மதியழகன், பி.சிவலிங்கம், பி. பாலகிருஷ்ணன், பி. சேகா், மு. மருதமுத்து, ரா. அய்யாசாமி, அ.கே. சுப்பிரமணியம், கே. செந்தில், செல்வன், பேராசிரியா் முத்துசாமி, கை. பெரியசாமி, ரா. ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு