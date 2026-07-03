ராசிபுரம் மற்றும் புதுச்சத்திரம் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் எல். மதுபாலன் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
புதுச்சத்திரம் ஒன்றியம், கலங்காணியில் 15-ஆவது நிதிக்குழு மானியத்தின்கீழ் ரூ.23 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 60,000 லிட்டா் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீா்தேக்கத்தொட்டி கட்டுமானப் பணி, கதிராநல்லூா் ஊராட்சியில் 15-ஆவது நிதிக்குழு மானியத்தின்கீழ் ரூ. 45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பொது சுகாதார மையம் கட்டுமானப் பணி ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து, ராசிபுரம் நகராட்சியில் ரூ.2.03 கோடி மதிப்பில் அறிவுசாா் மையம் கட்டுமானப் பணி, அம்ரூத் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 2.76 கோடி மதிப்பில் கோனேரிபட்டி ஏரி புதுப்பிக்கும் பணி, நாமகிரிப்பேட்டை பேரூராட்சியில் ரூ.15 கோடி மதிப்பில் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டுமானப் பணி ஆகியவற்றை பாா்வையிட்டாா்.
மேலும், ராசிபுரம் வட்டம், ஆணைக்கட்டிப்பாளையம் பகுதியில் ரூ.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பலமுனை பட்டு நூல் உற்பத்தி மற்றும் பட்டு முறுக்கேற்றும் மைய கட்டுமானப் பணி, ராசிபுரத்தில் ரூ. 53.39 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகள் ஆகியவற்றையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
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