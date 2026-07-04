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நாமக்கல்

முட்டை விலை ரூ. 6.50-ஆக நீடிப்பு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 6.50-ஆக நீடிக்கிறது.

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முட்டை - பிரதிப் படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 3:03 am IST

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 6.50-ஆக நீடிக்கிறது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது குறித்து பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது.

பிற மண்டலங்களில் விலையில் மாற்றம் இல்லாத நிலையில், தற்போதைக்கு இங்கும் மாற்றம் வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மாற்றமின்றி ரூ. 6.50-ஆக தொடரும் என தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 139-ஆகவும், முட்டைக் கோழி ரூ. 110-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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