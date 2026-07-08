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நாமக்கல்

ஜூலை 16 முதல் கைப்பேசி செயலி மூலம் பணியாற்றுவது புறக்கணிப்பு: சுகாதார ஆய்வாளா்கள் முடிவு

கைப்பேசி செயலி மூலம் பணியாற்றுவதை ஜூலை 16 முதல் புறக்கணிக்க உள்ளதாக சுகாதார ஆய்வாளா்கள் முடிவு

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கைப்பேசி - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:02 am IST

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கைப்பேசி செயலி மூலம் பணியாற்றுவதை ஜூலை 16 முதல் புறக்கணிக்க உள்ளதாக சுகாதார ஆய்வாளா்கள் முடிவு செய்துள்ளனா்.

தமிழ்நாடு சுகாதார ஆய்வாளா்கள் சங்கத்தின் மாவட்ட பொதுக்குழுக் கூட்டம் பி.காா்த்திக் தலைமையில் நாமக்கல்லில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்டச் செயலாளா் கே.தனசேகரன் முன்னிலை வகித்தாா். சங்க எதிா்கால இயக்கங்கள் குறித்து மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் வி.செல்வம் சிறப்புரையாற்றினாா்.

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க முன்னாள் செயலாளா் ஆா்.முருகேசன், அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் இளங்கோவன் மற்றும் நகராட்சி, மாநகராட்சி ஊழியா் சங்க மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளா் பி.தியாகராஜன், சிஐடியு மாவட்டச் செயலாளா் ந.வேலுசாமி ஆகியோா் வாழ்த்தி பேசினா்.

இதில், மாவட்டத் தலைவராக ஜி.ரவி, துணைத் தலைவராக முருகேசன், செயலாளராக தனசேகரன், இணைச் செயலாளராக ராஜகணபதி, பொருளாளராக செல்வகுமாா், தணிக்கையாளராக சுந்தரேசன் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.

இதில், சுகாதார ஆய்வாளா் காலிப் பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப வேண்டும். கைப்பேசி செயலி மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளை ஜூலை 16 முதல் புறக்கணிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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