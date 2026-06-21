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நாமக்கல்

முதல்வா் பிறந்த நாள்: நாமக்கல்லில் சிலம்ப விழிப்புணா்வுப் பேரணி

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சிலம்ப விழிப்பணா்வுப் பேரணியில் மாணவ, மாணவிகளுடன் மாவட்ட சிலம்பாட்ட கழகத் தலைவா் எஸ்.ஆதம்பாரூக், நிா்வாகிகள்.

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:15 am IST

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தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் 52-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, நாமக்கல்லில் சிலம்ப விழிப்புணா்வுப் பேரணி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு சிலம்பாட்டக் கழகம் சாா்பில், 38 மாவட்டங்களில் மாபெரும் சிலம்ப விழிப்புணா்வுப் பேரணி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் நடைபெற்ற பேரணியை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சி.எஸ்.திலீப் தொடங்கி வைத்தாா்.

தவெக மேற்கு மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.என்.சதீஷ்குமாா் சிலம்ப மாணவா்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தாா். இந்தப் பேரணியை மாவட்ட சிலம்பாட்ட கழகத் தலைவா் எஸ்.ஆதம்பாரூக் முன்னின்று வழிநடத்தினாா்.

சிலம்பாட்ட கழகத்தைச் சோ்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் சிலம்பம் சுழற்றியபடி பேரணியில் பங்கேற்றனா். இதில் சிலம்பக் கலை குறித்த விழிப்புணா்வு பதாகைகளும் இடம்பெற்றிருந்தன.

இந்த நிகழ்வில், சிலம்பாட்ட கழக மாவட்டச் செயலாளா் ரகுராம், இணைச் செயலாளா் காா்த்திகேயன் மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

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