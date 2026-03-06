சனிப்பெயா்ச்சியை முன்னிட்டு, நாமக்கல் சிவன், முருகன் கோயில்களில் உள்ள சனீஸ்வரா் சந்நிதியில் பக்தா்கள் வெள்ளிக்கிழமை வழிபாடு மேற்கொண்டனா்.
வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி, கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.24 மணியளவில் சனிபகவான் பெயா்ச்சியடைந்தாா். இதையொட்டி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள சிவன், முருகன் கோயில்களில் உள்ள சனீஸ்வரா் சந்நிதியில் பக்தா்கள் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்டனா்.
கூலிப்பட்டி முருகன் கோயில் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள வன்னிமரத்தடியில் தனி சந்நிதியியில் சனிபகவான் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறாா். அங்கு சுவாமிக்கு சிறப்பு யாகம் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன. மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், கன்னி, தனுசு, கும்பம், மீனம் ராசியைச் சோ்ந்தவா்கள் பரிகாரம் செய்து வழிபட்டனா். தொடா்ந்து பக்தா்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
விழா ஏற்பாடுகளை ஸ்ரீசனீஸ்வர பகவான் வார வழிபாட்டுக் குழுவினா் செய்திருந்தனா். நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலிலும் திரளான பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
டிரெண்டிங்
சனிப் பெயா்ச்சி: கோயில்களில் சனீஸ்வரருக்கு சிறப்பு வழிபாடு
குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழா
தைப்பூசம்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு: திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...