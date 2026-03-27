மாா்ச் 31-இல் மகாவீா் ஜெயந்தி: மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை
மகாவீா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 31) அரசு மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
Updated On :27 மார்ச் 2026, 5:21 pm
கோப்புப் படம்
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், மகாவீா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இந்திய தயாரிப்பு அயல்நாட்டு மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள், மதுக் கூடங்கள் மற்றும் உரிம வளாகங்கள் மூடப்பட வேண்டும். அரசு உத்தரவைமீறி கடைகளை திறந்தாலோ, மறைமுகமாக விற்பனை செய்தாலோ சம்பந்தப்பட்டோா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
...
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...