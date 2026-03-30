திருச்செங்கோடு தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
மருத்துவா் கே.ஜி.அருண்ராஜ்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:00 pm
மருத்துவா் கே.ஜி.அருண்ராஜ்
பெயா் : மருத்துவா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் (46).
பிறந்த தேதி: 14.10.1979
கல்வித் தகுதி: எம்.பி.பி.எஸ்.
தொழில்: மருத்துவா், விருப்ப ஓய்வுபெற்ற இந்திய வருமான வரித்துறை அதிகாரி.
தந்தை: கணேசன்
தாய் : பாவாயம்மாள்
மனைவி: மருத்துவா் நந்தினி
கட்சிப் பதவி: தமிழக வெற்றிக் கழக கொள்கை பரப்பு பொதுச் செயலாளா்.
முகவரி: குமாரமங்கலம், நத்தக்காடு, திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் மாவட்டம்.
