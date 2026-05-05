நாமக்கல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில், தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் 11,008 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் ஏப். 23 இல் நடைபெற்றது. ராசிபுரம், சேந்தமங்கலம், நாமக்கல், பரமத்தி வேலூா், திருச்செங்கோடு, குமாரபாளையம் ஆகிய 6 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா மகளிா் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை எண்ணப்பட்டன.
நாமக்கல் தொகுதியை பொருத்தமட்டில், 2,37,826 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில், 2,08,579 வாக்குகள் பதிவானது. இதில், அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகன் 68,736 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் ப.ராணி 52,808 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் 79,744 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் வேட்பாளா் க.பிரவீன்குமாா் 6,286 வாக்குகளும் (தபால் வாக்குகள் உள்பட) பெற்றனா்.
அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ். மோகனை காட்டிலும், 11,008 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். அவருக்கு, நாமக்கல் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் வே.சாந்தி வெற்றிக்கான சான்றிதழை வழங்கினாா். இந்த நிகழ்வின் போது தவெக மாவட்ட நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
பா்கூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி
வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி
சங்ககிரி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.வெற்றிவேல் வெற்றி
சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு