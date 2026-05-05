நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தவெக 5, அதிமுக -1 தொகுதிகளில் வெற்றி

குமாரபாளையம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் சி. விஜயலட்சுமிக்கு வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழை வழங்குகிறாா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் கே.குமரன்.

Updated On :5 மே 2026, 4:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஐந்து தொகுதிகளை கைப்பற்றியுள்ளது. அதிமுக 1 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி பதிவான வாக்குகள் திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா மகளிா் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை எண்ணப்பட்டன. காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்குகளும், அதன்பிறகு 8.30 மணியளவில் மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டன.

ராசிபுரம் (தனி) தொகுதியை பொருத்தமட்டில், தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் 14,511 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். பாஜக வேட்பாளா் டி. பிரேம்குமாா் 60,297 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் மா.மதிவேந்தன் 57,884 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் வேட்பாளா் சசிகலா 6,415 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாக்கு 863 வாக்குகள் கிடைத்தன.

சேந்தமங்கலம் (ப.கு) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில்

அதிமுக வேட்பாளா் சி.சந்திரசேகரன் 66,160 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் பி. பூமலா் 64,637 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் பொன்.சந்திரசேகா் 68,815 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் வேட்பாளா் சி.பொன்னுமணி 6,467 வாக்குகளும் (தபால் வாக்குகள் உள்பட) பெற்றனா். அதிமுக வேட்பாளா் சி. சந்திரசேகரனை காட்டிலும், 2,655 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் பொன்.சந்திரசேகா் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

நாமக்கல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில், அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ். மோகன் 68,736 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் ப.ராணி 52,808 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் 79,744 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் க. பிரவீன்குமாா் 6,286 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாவுக்கு 760 வாக்குகள் கிடைத்தன. அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ். மோகனை விட 11,008 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ். திலீப் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். குமாரபாளையம் தொகுதியில், அதிமுக வேட்பாளா் பி.தங்கமணி 73,483 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் செ.பாலு 39,993 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் சி.விஜயலட்சுமி 81,179 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் யுவராணி சுரேஷ் 7,663 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாக்கு 665 வாக்குகள் கிடைத்தன. அதிமுக வேட்பாளா் தங்கமணியை காட்டிலும் 7,696 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று தவெக வேட்பாளா் சி. விஜயலட்சுமி வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

திருச்செங்கோடு தொகுதியில், கொமதேக வேட்பாளா் ஈ.ஆா்.ஈஸ்வரன் 49,313 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் ஆா்.சந்திரசேகா் 51,183 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் 79,214 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் வேட்பாளா் கே.ரேவதி 6,064 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாக்கு 517 வாக்குகள் கிடைத்தன. அதிமுக வேட்பாளா் சந்திரசேகரரை காட்டிலும் 28,031 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று தவெக வேட்பாளா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் வெற்றி பெற்றாா்.

பரமத்திவேலூரில் அதிமுக வெற்றி: இந்த தொகுதியில் தொடக்கம் முதலே திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ்.மூா்த்தி முன்னிலை வகித்து வந்தாா். இறுதியான நான்கு கட்ட சுற்றுகளில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.சேகா் முன்னிலை வகித்து வெற்றி பெற்றாா்.

திருச்செங்கோடு தொகுதி தவெக வேட்பாளா் கே.ஜி.அருண்ராஜிடம் வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை வழங்குகிறாா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் லெனின்.

நாமக்கல் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி

