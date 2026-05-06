குமாரபாளையம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் பி.தங்கமணி எளிதாக வெற்றிபெறுவாா் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்த கட்சியினரிடையே அவரது தோல்வி மிகுந்த கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்ட அதிமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பி.தங்கமணி, 2006-இல் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் முதன்முறையாக போட்டியிட்டு 116 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா். அடுத்து 2011-இல் தொகுதி மறுசீரமைப்பின்கீழ் குமாரபாளையம் தொகுதி உருவாகவே அத்தொகுதியில் போட்டியிட்டாா். அந்த தோ்தலில் வெற்றிபெற்ற அவா் 2016, 2021 தோ்தல்களிலும் வெற்றிபெற்று எம்எல்ஏ ஆனாா். 2026 தோ்தலிலும் அத்தொகுதியில் நான்காவது முறையாக போட்டியிட்டாா்.
குமாரபாளையம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட பள்ளிபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் என்பதாலும், நான்குமுறை எம்எல்ஏவாக பதவி வகித்ததாலும், ஐந்தாவது முறையும் பி.தங்கமணி வெற்றிபெறுவாா் என்ற நம்பிக்கையுடன் அக்கட்சியினா் இருந்தனா்.
திமுக சாா்பில் தொழிலதிபா் செ.பாலுவும், தவெக சாா்பில் அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளரான சி.விஜயலட்சுமியும் போட்டியிட்டனா்.
அதிமுக, திமுக வேட்பாளா்கள் கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்களிடையே தீவிர வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்ட நிலையில், தவெக வேட்பாளா் சி.விஜயலட்சுமி பெரிய அளவில் பிரசாரமோ, வாக்குசேகரிப்பிலோ ஈடுபடவில்லை. ஆனால், வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது அதிமுக வேட்பாளா் பி.தங்கமணியைவிட கூடுதல் வாக்குகள் பெற்று தொடா்ந்து முன்னிலையில் இருந்தாா்.
தொடா்ந்து 21 சுற்றுகளிலும் முன்னிலை வகித்த சி.விஜயலட்சுமி இறுதி நிலவரப்படி 7,696 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா். தவெகவுக்கு 81,179 வாக்குகளும், அதிமுகவுக்கு 73,483 வாக்குகளும், திமுகவுக்கு 39,993 வாக்குகளும் கிடைத்தன.
மாவட்டத்தில் உள்ள 6 தொகுதிகளில் 2021 தோ்தலில் அதிமுக 2 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்ற நிலையில், 2026 தோ்தலில் ஒரு தொகுதியை (பரமத்தி வேலூா்) மட்டுமே பிடித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அதிமுகவினா் கூறுகையில், அதிமுக - திமுக என இருமுனை போட்டியிருந்தால் நிச்சயம் அதிமுக வெற்றி பெற்றிருக்கும். அதிமுக மீண்டும் புத்துயிா் பெறும். மாவட்டச் செயலாளா் பி.தங்கமணி மீண்டும் வெற்றி பெறுவாா் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றனா்.
