சந்து மதுக் கடைகளை அகற்ற எஸ்.பி அலுவலகத்தில் தவெகவினா் மனு

ராசிபுரம், சேந்தமங்கலம், திருச்செங்கோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சட்ட விரோதமாக செயல்படும் சந்து மதுக் கடைகளை கண்டறிந்து அகற்ற வேண்டும் என தவெக சாா்பில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மனு அளிக்கப்பட்டது.
எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் தவெக நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் ஜெ.ஜெ. செந்தில்நாதன் அளித்த மனு விவரம்:
தமிழகத்தில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனையை தடுக்கவும், மதுக் கடைகளை படிப்படியாக குறைக்கவும் முதல்வா் விஜய் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறாா். ஆனால், ராசிபுரம், சேந்தமங்கலம், திருச்செங்கோடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சட்ட விரோதமாக லாட்டரி விற்பனை, சந்து மதுக்கடைகள், போதைப்பொருள்கள் விற்பனை அதிகளவில் நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது. இவ்வாறான செயல்களில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிந்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்த தவெக கிழக்கு மாவட்ட நிா்வாகிகள்.
