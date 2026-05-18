மல்லசமுத்திரத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவியை கா்ப்பமாக்கிய சக மாணவா் போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டு, சிறுவா் சீா்திருத்தப் பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டாா்.
திருச்செங்கோடு வட்டம், மல்லசமுத்திரம் பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாய கூலி தொழிலாளியின் 15 வயது மகன், அப்பகுதியில் செயல்படும் அரசுப் பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.
உடன் படித்த மாணவியை அவா் காதலித்து வந்த நிலையில், மாணவியின் உடல்நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதையறிந்த, பெற்றோா் மாணவியை நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். மருத்துவா்கள் மாணவியை பரிசோதனை செய்தபோது, அவா் 3 மாதம் கா்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து மாணவியின் பெற்றோா் மல்லசமுத்திரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில் மாணவியிடம் விசாரித்ததில், கா்ப்பத்துக்கு காரணம் உடன்படித்த 10-ஆம் வகுப்பு மாணவா் என கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, திருச்செங்கோடு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
அதன்பேரில், மல்லசமுத்திரம் போலீஸாா் மாணவரை போக்சோ சட்டத்தில் கைதுசெய்து, நாமக்கல் மகிளா நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, சிறுவா் சீா்திருத்தப் பள்ளியில் அடைத்தனா்.
