மாயமான செஞ்சி சிறுமியை நாமக்கல் அருகில் பாா்த்ததாக அங்கன்வாடி ஊழியா் தகவல்
மாயமான செஞ்சி சிறுமியை நாமக்கல் அருகே கோயிலில் பாா்த்ததாக அங்கன்வாடி ஊழியா் தெரிவித்த தகவலால், சிபிசிஐடி போலீஸாா் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
மாயமான சிறுமி ஹேமலதா.
மாயமான செஞ்சி சிறுமியை நாமக்கல் அருகே கோயிலில் பாா்த்ததாக அங்கன்வாடி ஊழியா் தெரிவித்த தகவலால், சிபிசிஐடி போலீஸாா் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி வட்டம், ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஏழு வயது சிறுமி ஹேமலதா, அக். 12-ஆம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த நிலையில் திடீரென காணாமல் போனாா். 22 நாள்களாகியும் இதுவரை அவா் பற்றிய தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இந்த வழக்கை தற்போது சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், நாமக்கல் எம்ஜிஆா் நகரைச் சோ்ந்த அங்கன்வாடி ஊழியரான பவானி (35), கடந்த 29-ஆம் தேதி சேந்தமங்கலம் அருகே தத்தகிரி முருகன் கோயிலில் தம்பதியினருடன் சிறுமி ஹேமலதாவை பாா்த்ததாக போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, நாமக்கல் சிபிசிஐடி போலீஸாா் கோனானூா் கிராமத்தில் உள்ள பவானியின் வீட்டுக்குச் சென்று அவரிடம் விசாரணை செய்தனா். அதேபோல, விழுப்புரம் மாவட்ட சிபிசிஐடி போலீஸாரும் நாமக்கல் வந்து பவானியிடம் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து பவானி கூறுகையில், செஞ்சியில் காணாமல்போன சிறுமி போன்ற ஒரு குழந்தையை சேந்தமங்கலம் தத்தகிரி முருகன் கோயில் அருகில் பாா்த்தேன். அவருடன் இருந்த இருவருக்கு 55, 35 வயதுவரை இருக்கலாம். காணாமல் போன சிறுமிபோலவே அவா் 90 சதவீதம் இருந்ததால் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தேன்.
மேலும், சிபிசிஐடி போலீஸாா் என்னிடமும், நான் பணிபுரியும் மையத்துக்கும் சென்று என்னை பற்றி விசாரித்துள்ளனா். மனிதாபிமான அடிப்படையில் தகவல் தெரிவித்த என்னிடம் பல்வேறு விவரங்களைக் கேட்டு தொடா்ந்து நெருக்கடி தருவது சிரமமாக உள்ளது என்றாா்.
அங்கன்வாடி ஊழியா் பவானி.
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