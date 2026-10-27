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சிறுமி மாயமான விவகாரம்: பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க கைப்பேசி எண்கள் அறிவிப்பு

செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான வழக்கில் பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க கைப்பேசி எண்களை சிபிசிஐடி போலீஸாா் வெளியிட்டுள்ளனா்.

மாயமான சிறுமி குறித்து தகவல் தெரிவிக்க செஞ்சி பேருந்து நிலையத்தில் சிபிசிஐடி போலீஸாரல் வைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர பதாகை.

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விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான வழக்கில் பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க கைப்பேசி எண்களை சிபிசிஐடி போலீஸாா் வெளியிட்டுள்ளனா்.

ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி, நடுப்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த வடிவேல்-பவானி தம்பதியின் 2-ஆவது மகள் ஹேமலதா (7). கடந்த 11-ஆம் தேதி இரவு பெற்றோருடன் தூங்கிய இவா், மறுநாள் அதிகாலை மாயமானாா். இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா். 10 நாள்கள் ஆகியும் வழக்கில் துப்பு துலங்காததால், வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது.

இதையடுத்து அக்.22-ஆம் தேதி முதல் சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி கீதா, ஆய்வாளா் ரேவதி தலைமையிலான குழுவினா் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனா். இந்நிலையில் இந்த வழக்கை விசாரிக்க காஞ்சிபுரத்தை சோ்ந்த சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி வேல்முருகன் கூடுதலாக நியமிக்கப்பட்டாா். இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை இரு டிஎஸ்பிக்களும் ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளியில் உள்ள தனி அறையில் சிறுமியின் தாய், சகோதரி, அங்குள்ள ஆஞ்சநேயா் கோயில் பூசாரி மற்றும் மாயமான சிறுமிக்கு ஜாதகம் எழுதிக்கொடுத்த ஜோதிடா் காத்தவராயன் ஆகியோரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

தகவல் தெரிவிக்க எண்கள் அறிவிப்பு: செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கில், சிறுமி குறித்து தகவல் தெரிவிக்க சிபிசிஐடி போலீஸாா் 87549 92633, 04146-250180 என்ற கைப்பேசி, தொலைபேசி எண்களை அறிவித்துள்ளனா்.

இதேபோல, செஞ்சி பேருந்து நிலையத்தில் சிறுமியை காணவில்லை என விளம்பர பதாகை வைத்துள்ள சத்தியமங்கலம் போலீஸாா், அதில் சிறுமியை பாா்த்தாலோ, தகவல் அறிந்தாலோ 94981 89254, 99442 25590, 94981 00506 என்ற கைப்பேசி எண்களில் தகவல் தெரிவிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளனா்.

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