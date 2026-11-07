நிலத்தின் பத்திரத்தைக் கேட்டு ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளா் கடத்தல்? போலீஸாா் விசாரணை
நிலத்தின் பத்திரத்தை கேட்டு, ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளா், அவரது ஓட்டுநா் காரில் கடத்தப்பட்டதாக அளிக்கப்பட்ட புகாா் குறித்து ராசிபுரம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
போலீஸாா் விசாரணை
நிலத்தின் பத்திரத்தை கேட்டு, ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளா், அவரது ஓட்டுநா் காரில் கடத்தப்பட்டதாக அளிக்கப்பட்ட புகாா் குறித்து ராசிபுரம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கள்ளக்குறிச்சியைச் சோ்ந்தவா் கோபாலகிருஷ்ணன் (65). ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளரான இவா் கள்ளக்குறிச்சி, சின்னசேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நிலங்களை வாங்கி விற்பனை செய்து வருகிறாா். இவரது மகள் ராசிபுரத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் படித்து வருவதால், ஆா்.கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து தற்காலிகமாக வசித்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் அண்மையில் சுமாா் ரூ. 65 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை கோபாலகிருஷ்ணன் வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த நிலத்தின் பத்திரத்தைக் கேட்டு மற்றொரு ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளா் அவரை மிரட்டியதாகத் தெரிகிறது.
இதற்கிடையே, வியாழக்கிழமை ஆட்டையாம்பட்டி பிரிவு சாலை பகுதியில் உள்ள தனியாா் ஹோட்டல் அருகே காரில் வந்த கோபாலகிருஷ்ணனையும், அவரது ஓட்டுநா் அஜ்மத்தையும் மா்ம நபா்கள் மற்றொரு காரில் கடத்திச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இருவரையும் இரண்டு நாள்களாகக் கண்களைக் கட்டி வைத்திருந்ததாகவும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் இருவரும் திருச்செங்கோடு பகுதியில் இருந்து தப்பித்து, ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
அவா்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், காரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஜி.பி.எஸ். கருவியை போலீஸாா் ஆய்வு செய்தனா். இதில், ஆண்டலூா்கேட் பகுதியில் உள்ள தனியாா் உணவகம் அருகே காா் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா் காரை ஆய்வு செய்தனா். மேலும், விரல்ரேகை நிபுணா்களை வரவழைத்து, காரில் இருந்த தடயங்களைச் சேகரித்தனா். இதற்கிடையே, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் கோபாலகிருஷ்ணன் மீது சின்னசேலம் பகுதி காவல் நிலையத்தில் கடத்தல் வழக்கு உள்ளிட்ட தொழில் தகராறு தொடா்பான பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கோபாலகிருஷ்ணனைக் கடத்தியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், சிலரைப் பிடித்து விசாரிக்க போலீஸாா் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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