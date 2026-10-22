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முட்டை விலை 10 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.70-ஆக நிா்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 10 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.70-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.

Egg

முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 10 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.70-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது குறித்து பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. புரட்டாசி மாதம், பண்டிகைகள் நிறைவு பெற்ால் மக்களிடையே முட்டை, இறைச்சி நுகா்வு அதிகரித்துள்ளது. பிற மண்டலங்களில் விலையில் தொடா்ந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருவதால், இங்கும் மாற்றம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மேலும் 10 காசுகள் உயா்த்தப்பட்டு ரூ. 5.70-ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 131-ஆகவும், முட்டைக் கோழி விலை ரூ. 116-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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