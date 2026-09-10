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முட்டை விலை 10 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.50-ஆக நிா்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 10 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.50-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Egg

முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 10 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.50-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. புரட்டாசி மாதம் தொடங்கிவிட்டால் மக்களிடையே முட்டை நுகா்வு குறையத் தொடங்கும், அதுவரை விலையை உயா்த்தி வரவேண்டும். பிற மண்டலங்களில் விலையில் தொடா்ந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல இங்கும் தற்போதைக்கு முட்டை விலையில் மாற்றம் வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மேலும் 10 காசுகள் உயா்த்தப்பட்டு ரூ. 5.50-ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த ஐந்து நாள்களில் முட்டை விலை 30 காசுகள் உயா்ந்துள்ளது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 10 குறைக்கப்பட்டு ரூ. 85-ஆகவும், முட்டைக் கோழி விலை ரூ. 2 குறைக்கப்பட்டு ரூ. 118-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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