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முட்டை விலை நிலவரம்

Egg

முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

Updated On :

நாமக்கல் மண்டலம்-புதன்கிழமை

மொத்த விலை - ரூ.5.70

விலையில் மாற்றம்-10 காசுகள் உயா்வு

பல்லடம் பிசிசி

கறிக்கோழி கிலோ - ரூ.131

முட்டைக் கோழி கிலோ - ரூ.116

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