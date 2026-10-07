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முட்டை விலை நிலவரம்

Egg

முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

Published On :

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நாமக்கல் மண்டலம்-செவ்வாய்க்கிழமை

மொத்த விலை - ரூ.5.40

விலையில் மாற்றம்-இல்லை

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பல்லடம் பிசிசி

கறிக்கோழி கிலோ - ரூ.122

முட்டைக் கோழி கிலோ - ரூ.108

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