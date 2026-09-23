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முட்டை விலை ரூ. 5.60 ஆக நீடிப்பு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை ரூ. 5.60 ஆக நீடிக்கிறது.

egg

முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை ரூ. 5.60 ஆக நீடிக்கிறது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது குறித்து கருத்து கேட்கப்பட்டது. புரட்டாசி மாதம் என்பதால், மக்களிடையே முட்டை நுகா்வு குறைந்துள்ளதாலும், பிற மண்டலங்களில் விலையில் மாற்றம் செய்யப்படாததாலும் தற்போதைக்கு விலையில் மாற்றம் வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலையை ரூ. 5.60-ஆகவே நிா்ணயித்து தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழு அறிவித்தது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 112 ஆகவும், முட்டைக் கோழி கிலோ ரூ. 115 ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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