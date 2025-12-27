சேலம்
தகுதியான எந்த ஒரு வாக்காளரின் பெயரும் விடுபடக் கூடாது!
ஒரே நாளில் 20,874 விண்ணப்பங்கள்: சேலம் மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் தொடா்பான சிறப்பு முகாமில் பெயா் சோ்ப்பதற்கான படிவம் 6 ஐ- 15,075 பேரும், பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம் 7 ஐ - 312 பேரும், குடியிருப்பை மாற்றுவதற்கும், நடப்பு வாக்காளா் பட்டியலுள்ள பதிவுகளை திருத்தம் செய்வதற்கும், மாற்று வாக்காளா் புகைப்பட அடையாள அட்டை பெறுவதற்கான படிவம் 8 ஐ - 5,487 பேரும் என மொத்தம் 20,874 விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.