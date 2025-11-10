வழிப்பறிக் கொள்ளையா்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை
ஆத்தூா்: காட்டுக்கோட்டை வடசென்னிமலை பகுதியில் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையா்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் மற்றும் இருவருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ஆத்தூா் சாா்பு நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூரை அடுத்துள்ள காட்டுக்கோட்டை வடசென்னிமலை அடிவாரத்தில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஆலயம் செல்வோா் மற்றும் வாகனத்தில் செல்வோரை மறித்து சிலா் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டனா். இதுதொடா்பாக, ஆத்தூா் ஊரக காவல் ஆய்வாளா் ரஜினிகாந்த் வழக்குப் பதிவுசெய்து குற்றவாளிகளை பிடித்து சிறையில் அடைத்தாா்.
ஆத்தூா் சாா்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில், சாா்பு நீதிபதி கணேசன் குற்றவாளிகளுக்கு சிறைத் தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதித்து திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
அதில், ஆத்தூா் மாரிமுத்து தெருவைச் சோ்ந்த மாரிமுத்துக்கு (25) 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 20,000 அபராதமும், ஈரோடு மாவட்டம் காலிங்கராயன் பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த தேவாவுக்கு (28) ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், மேட்டுநசுவம்பாளையம், லட்சுமிநகா் பகுதியைச் சோ்ந்த சிவாவுக்கு (27) ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, மூவரும் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.