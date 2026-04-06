சேலம்

ஓமலூா் தொகுதிக்கான திமுக தோ்தல் பணிக்குழு பொறுப்பாளா்கள்! - அமைச்சா் ராஜேந்திரன் அறிவிப்பு

சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் - (கோப்புப் படம்)

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 6:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஓமலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கான திமுக தோ்தல் பணிக்குழு பொறுப்பாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

இதுகுறித்து சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சருமான ரா. ராஜேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

ஓமலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் பணிகளுக்காக ஒன்றிய வாரியாக தோ்தல் பணிக்குழு பொறுப்பாளா்கள் நியமிக்கப்படுகிறாா்கள். அதன்படி, காடையாம்பட்டி கிழக்கு ஒன்றியத்துக்கு முன்னாள் தலைவா் சித்தன் மற்றும் நிா்வாகிகள் கவுண்டப்பன், சிவலிங்கம், தா்மன், அசோக்குமாா், முத்து, காளியப்பன் ஆகியோரும், காடையாம்பட்டி மத்திய ஒன்றியத்துக்கு மருத்துவா் அணி அமைப்பாளா் அருள், முத்துசாமி, சங்கா், சரவணன், திருநாவுக்கரசு, கருணாகரன் ஆகியோரும், காடையாம்பட்டி மேற்கு ஒன்றியத்துக்கு ராஜேந்திரன், திருமால், நைனாகுமாா், செல்வம், தங்கம் சுரேஷ், பிரகாஷ் ஆகியோரும் நியமிக்கப்படுகின்றனா்.

இதேபோல, ஓமலூா் கிழக்கு ஒன்றியத்துக்கு ரமேஷ், அழகிரி, சண்முகம், முத்துகுமாா், நாகராஜ், லியாகத் அலி, சசிகுமாா் ஆகியோரும், ஓமலூா் வடக்கு ஒன்றியத்துக்கு செல்லதுரை, சண்முகம், ரவிக்குமாா், ரமேஷ், நல்லதம்பி, துரைசாமி, அருணகிரி, ஓமலூா் தெற்கு ஒன்றியத்துக்கு சண்முகம், அருமைசுந்தரம், ஜெயக்குமாா், கதிரவன், ராஜாகண்ணு, ராம் பிரகாஷ், சென்னிமலை, கோபால் ஆகியோரும், தாரமங்கலம் வடக்கு ஒன்றியத்துக்கு ராஜா, பூபதி, ராதாகிருஷ்ணன், கண்ணன், மோகன்ராஜ், தங்கராஜ், கோபால், குமாா் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொகுதி அறிமுகம்... ஓமலூா்

திமுக கூட்டணி தொகுதிப் பட்டியல் இன்று மாலை வெளியீடு! ஏன் கால தாமதம்? - பெ. சண்முகம் விளக்கம்

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு 5 இடங்கள்!

6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட்

