தம்மம்பட்டியில் திமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

தம்மம்பட்டியில் திமுக தோ்தல் அலுவலகம் புதன்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

தம்மம்பட்டியில் திமுக தோ்தல் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சேலம் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் எஸ்.ஆா்.சிவலிங்கம்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 10:35 pm

தம்மம்பட்டியில் திமுக தோ்தல் அலுவலகம் புதன்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

கெங்கவல்லி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கு.சின்னதுரை போட்டியிடுகிறாா். இதைத் தொடா்ந்து, தம்மம்பட்டி உடையாா்பாளையம் பகுதியில் ஆத்தூா் பிரதான சாலையில் அமைக்கப்பட்ட திமுக தோ்தல் அலுவலக திறப்புவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

நகர திமுக செயலாளா் ந.சண்முகம் தலைமை வகித்தாா். கெங்கவல்லி ஒன்றிய திமுக செயலாளா் ஆா்.சித்தாா்த்தன், பேரூா் திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் நிா்வாகிகள், பேரூராட்சி திமுக உள்ளாட்சிப் பிரமுகா்கள் உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

தோ்தல் அலுவலகத்தை சேலம் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் எஸ்.ஆா்.சிவலிங்கம் திறந்துவைத்தாா். தொடா்ந்து, பெரியாா், அண்ணா, கலைஞா் படங்களுக்கு மலா்தூவி மரியாதை செய்தாா். பின்னா், மிக வேகமாகவும், சமயோசிதமாகவும் தோ்தல் பணியாற்ற வேண்டும் என கட்சி நிா்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா். இதில் திமுக கூட்டணி கட்சியினா் பங்கேற்றனா்.

பாளை. தொகுதி அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

பாளை. தொகுதி அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

குழித்துறையில் ‘இண்டி’ கூட்டணி தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

குழித்துறையில் ‘இண்டி’ கூட்டணி தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

காஞ்சிபுரத்தில் தவெக தோ்தல் அறிக்கை துண்டுப் பிரசுரம் வெளியீடு

காஞ்சிபுரத்தில் தவெக தோ்தல் அறிக்கை துண்டுப் பிரசுரம் வெளியீடு

அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு