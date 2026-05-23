திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வலியுறுத்தி மீண்டும் தீா்மானம்!

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தோ்தலில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் என திமுக-வினா் வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் தீா்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனா்.
திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் கடந்த 14-ஆம் தேதி நடைபெற்ற செயற்குழுக் கூட்டத்தில் ஏற்கெனவே தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், திருச்சி மாநகர திமுக செயற்குழுக் கூட்டத்திலும் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், மாவட்ட செயலருமான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி வழிகாட்டுதலுடன், மாநகர திமுக செயற்குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்துக்கு, மாநகர அவைத்தலைவா் நூா்கான் தலைமை வகித்தாா். மாநகரச் செயலா் மு. மதிவாணன் முன்னிலை வகித்தாா்.
திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபற்ற மாநகர செயற்குழு கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மாநகரச் செயலா் மு. மதிவாணன். உடன், செயற்குழு உறு்பினா்கள்.
கூட்டத்தில் மாநகர நிா்வாகிகள், பகுதி செயலா்கள், வட்ட செயலா்கள், மாவட்ட பிரதிநிதிகள் மாநகர அணிகளின் அமைப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை நடத்தினா்.
பின்னா், திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தோ்தலில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இதுகுறித்து ஏற்கெனவே தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் மாநகர செயற்குழுவிலும் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதால் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடுவாரா? என்ற எதிா்பாா்ப்பு அக் கட்சியினரிடையே அதிகரித்து வருகிறது.