Dinamani
நிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
தமிழ்நாடு

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் திரிஷா போட்டியிட்டால் என்ன தவறு? வனிதா விஜயகுமார்

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் திரிஷா போட்டியிட்டால் என்ன தவறு என்று வனிதா விஜயகுமார் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

News image

வனிதா - File photo

Updated On :22 மே 2026, 4:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் திரிஷா போட்டியிட்டால் என்ன தவறு? வனிதா விஜயகுமார்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் போட்டியிட்ட திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியை அவர் ராஜிநாமா செய்த நிலையில், அங்கு திரிஷா போட்டியிட்டால் என்ன தவறு என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் வனிதா விஜயகுமார்.

உண்மையிலேயே தவெக சார்பில் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் நடிகை திரிஷா போட்டியிடுவது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு தகவல்கூட வெளியாகவில்லை.

ஆனால், அதனை எதிர்த்தும் ஆதரித்தும் பலரும் பேசி வருகிறார்கள்.

அதுபோலவே, நடிகை வனிதா விஜயகுமாரும் திரிஷா அரசியலில் நுழைவதற்கு ஆதரவு தெரிவித்து கருத்தகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்.

அவர் அண்மையில் பேசுகையில், தவெக சார்பில் நடிகை திரிஷா வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவதாகப் பரவிய வதந்திகளை நையாண்டி செய்து சமூக ஊடகங்களில் வெளியான பதிவுகளைக் குறிப்பிட்டு, திரிஷா அரசியலில் நுழைவதை ஏன் தவறாகக் கருத வேண்டும் என்று வனிதா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா படித்த அதே பள்ளியில்தான் திரிஷா படித்திருக்கிறார், சரளமாக ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர், மக்களிடம் மரியாதையுடன் பழகக்கூடியவர் என அரசியலுக்குத் தேவையான தகுதிகள் அவரிடம் இருப்பதாகவே தான் கருதுவதாகவும் வனிதா கூறியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், நடிகை திரிஷாவைப் போன்றவர்கள் அரசியலில் நுழைய வேண்டும் என்றும் வனிதா வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே நடிகை திரிஷா அரசியலில் நுழைவது பற்றி இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாகாத நிலையில், தனிப்பட்ட கருத்துகளை வனிதா விஜயகுமார் முன்வைத்துள்ளார்.

Summary

What is wrong if Trisha contests from Trichy East Vanitha

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்டாலும் மீண்டும் தவெகவே வெற்றி பெறும்: கு.ப. கிருஷ்ணன் பேட்டி

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்டாலும் மீண்டும் தவெகவே வெற்றி பெறும்: கு.ப. கிருஷ்ணன் பேட்டி

திருச்சி கிழக்கில் சி. ஜோசப் விஜய் ராஜிநாமா!

திருச்சி கிழக்கில் சி. ஜோசப் விஜய் ராஜிநாமா!

திருச்சி கிழக்கில் விஜய் இன்று பிரசாரம்!

திருச்சி கிழக்கில் விஜய் இன்று பிரசாரம்!

திருச்சி கிழக்கில் நாளை விஜய் பிரசாரம்: 27 கட்டுப்பாடுகளுடன் காவல்துறையினர் அனுமதி!

திருச்சி கிழக்கில் நாளை விஜய் பிரசாரம்: 27 கட்டுப்பாடுகளுடன் காவல்துறையினர் அனுமதி!

விடியோக்கள்

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views