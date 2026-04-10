சங்ககிரி சட்டப்பேரவை தொகுதி இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியீடு: ஒரு பெண் வேட்பாளா் உள்பட 20 போ் போட்டி

தவெக வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 20 போ் இத் தோ்தலில் வேட்பாளா்களாக போட்டியிட உள்ளனா்.

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 6:49 pm

சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி சட்டப்பேரவை தொகுதி பொது தோ்தலில் போட்டியிட வேட்புமனுதாக்கல் செய்தவா்களில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மனுக்களில் ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளா் அவரது மனுவினை வியாழக்கிழமை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டதையடுத்து இறுதியாக அதிமுக, திமுக, நாம்தமிழா், தவெக வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 20 போ் இத் தோ்தலில் வேட்பாளா்களாக போட்டியிட உள்ளனா்.

சங்ககிரி சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு தோ்தலில் போட்டியிட 34 போ் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததில் 21 பேரின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதனையடுத்து வியாழக்கிழமை சுயேட்சை வேட்பாளா் வனிதா அவரது வேட்பு மனுவினை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டதையடுத்து நாம் தமிழா் கட்சியின் பெண் வேட்பாளா் உள்பட 20 போ் போட்டியிட உள்ளனா்.

இதில் அதிமுக எஸ்.வெற்றிவேல், திமுக எம்.மணிகண்டன், நாம்தமிழா் அ.நித்யா, தவெக கே. செந்தில்குமாா், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி ஆா்.எஸ்.செந்தில்குமாா், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வி.சேட்டுமுத்து, இந்து திராவிட மக்கள் கட்சி செ.குருநாதன், சுயேட்சை வேட்பாளா்கள் ஜி.சக்திவேல், தே.சக்திவேல், இ.சல்மான், செ.துரைராஜ், ரா.பரமசிவம், எஸ்.பூவரசன், டி.மணிகண்டன், பி.மணிகண்டன், எம்.மயில்குமாா், வி.ரஞ்சித்குமாா், வி.ரமேஷ்குமாா், ஆ.விக்னேஷ், எம்.விஜயகுமாா் ஆகியோா் போட்டியிட உள்ளனா். தற்போது சங்ககிரி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் போட்டியிடும் 20 வேட்பாளா்களில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அ.நித்யா மட்டும் பெண் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

