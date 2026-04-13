Dinamani
ஐபிஎல்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிஈரானுக்கு எதிராக ஹோர்முஸ் நீரிணை முற்றுகை தொடக்கம்: கடல்சார் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மையம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு தான் நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது: மு.க. ஸ்டாலின்தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கில் இருந்துதான் ஆபத்து வரும் : திருவள்ளூர் பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுஅதிமுக தலைவர்களான எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோரை அவமதித்தது திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமிமறைந்த தலைவர்களை அவமதிக்கவில்லை: இபிஎஸ் பிரசாரம்தமிழகத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு கவலை அளிக்கிறது : பிரதமர் மோடி மாற்றத்திற்கானது தே.ஜ. கூட்டணி : பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுடன் பேசிய பிரதமர் மோடிஅஸ்ஸாம் முதல்வர் ஊழல்வாதி: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்
/
சேலம்

சேலத்தில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து கி.வீரமணி பிரசாரம்

News image

தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உடன் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி. - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 6:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் கோட்டை பகுதியில் வடக்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் உட்பட பிற தொகுதிகளில் போட்டியிடும் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி பிரசாரம் செய்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக அணி மீண்டும் வெற்றி பெற்று கோட்டைக்கு செல்லும். எடப்பாடி கே.பழனிசாமி எதிா்க்கட்சித் தலைவா் பொறுப்பையும் இழப்பாா்.

தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற கூட்டணிகள் எல்லாம் கட்டுவது மனக்கோட்டை. இந்த அணிகள் அனைத்தும் மின்மினிப்பூச்சிகள் போல மின்சாரத்துக்கு அருகில் வர முடியாது. திமுக தோ்தல் அறிக்கை இந்திய அளவில் சூப்பா் ஸ்டாராக உருவெடுத்திருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி அடுத்த முதல்வா் எனக் கூறிக் கொண்டு தில்லியில் இருந்து வரும் உத்தரவுக்கு தலைகுனிந்துகொண்டிருக்கிறாா்.

நீட் தோ்வுக்கு எதிராக திமுக சாா்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால், எடப்பாடி கே. பழனிசாமி ஒரு போராட்டம் கூட நடத்தவில்லை. எனவே, வரும் தோ்தலில் திமுகவை வெற்றி பெறச் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டாா்.

பரமக்குடியில் நாளை மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்

ஆற்காடு: அதிமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்

திமுக, கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து நாகா்கோவிலில் ஏப். 4 இல் முதல்வா் பிரசாரம்!

கரூரில் திமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து வி.செந்தில்பாலாஜி பிரசாரம்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 ஏப்ரல் 2026