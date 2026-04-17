சேலம் வடக்கு தொகுதியில் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வாக்கு சேகரிப்பு

சேலம் வடக்கு தொகுதிக்கு உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வியாழக்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

சேலம் வடக்கு தொகுதிக்குள்பட்ட 34-ஆவது வாா்டில் உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான ரா.ராஜேந்திரன்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 10:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் தொகுதி முழுவதும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளாா். அதன் ஒரு பகுதியாக, மாநகராட்சியின் 34-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட காா்பெட் தெரு, திப்பு நகா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்துசென்று வாக்கு சேகரித்தாா்.

தொடா்ந்து, அங்கு திரண்ட பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய அவா், முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள தோ்தல் அறிக்கையில் இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ. 8 ஆயிரம் கூப்பன், மகளிா் உரிமைத்தொகை ரூ. 2 ஆயிரமாக உயா்வு, தமிழ்ப்புதல்வன், புதுமைப்பெண் உதவித்தொகை ரூ. 1,500-ஆக உயா்வு, அரசு, தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற ரூ. 10 லட்சத்துக்கு இலவச காப்பீடு என பல திட்டங்களை அறிவித்துள்ளாா். இவை அனைத்தையும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் நிறைவேற்றி தருவாா்.

எனவே, உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து தன்னை வெற்றிபெற செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டாா்.

