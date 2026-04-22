சேலம்

கோடை விடுமுறை: போத்தனூா்- கராக்பூா் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில்

பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிா்க்க போத்தனூா்- கராக்பூா் இடையே வரும் 25 ஆம் தேதி சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

கோடை விடுமுறையையொட்டி முக்கிய வழித்தடங்களில் இயங்கும் ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துவருகிறது. இதனால், சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே நிா்வாகம் இயக்கி வருகிறது. அந்தவகையில், போத்தனூா்- கராக்பூா் இடையே வரும் 25 ஆம் தேதி சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.

போத்தனூா்- கராக்பூா் சிறப்பு ரயில் போத்தனூரில் 25 ஆம் தேதி இரவு 11 மணிக்குப் புறப்பட்டு திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, விஜயவாடா, புவனேசுவரம், கட்டாக் வழியாக கராக்பூருக்கு 27 ஆம் தேதி பிற்பகல் 1 மணிக்கு சென்றடைகிறது.

மறுமாா்க்கத்தில் கராக்பூா்- சென்னை கடற்கரை சிறப்பு ரயில் வரும் 27 ஆம் தேதி இயக்கப்படுகிறது. கராக்பூரில் மதியம் 3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு கட்டாக், புவனேசுவரம், விஜயவாடா, நெல்லூா் வழியாக சென்னை கடற்கரைக்கு அடுத்தநாள் இரவு 11.30 மணிக்கு சென்றடையும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோடை விடுமுறை: சென்னை- போத்தனூா் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

ஹைதராபாத்- கொல்லம் சிறப்பு ரயில்: மேலும் 2 மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு

