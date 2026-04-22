சங்ககிரி தொகுதி: வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தேவையான பொருள்களை சேகரிக்கும் பணியில் வருவாய்த் துறையினா்

சங்ககிரி தொகுதிக்கான தோ்தலில் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தேவையான எழுது பொருள்கள், வாக்காளா்களுக்கான அறிவிப்பு பதாகைகள் உள்ளிட்டவைகளை சோ்த்து சாக்கு பையில் கட்டும் பணிகளில் வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
சங்ககிரி தொகுதியில் 340 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. 34 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தேவையான எழுது பொருள்கள், அறிவிப்பு பதாகைகள், அரக்கு, துணிகள், தடுப்பு மறைப்பு அட்டைகள், வாக்காளா் பட்டியல் உள்ளிட்டவற்றை சங்ககிரி வட்ட வழங்கல் அலுவலா் தமிழ்ச்செல்வி தலைமையிலான வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் ஒன்று சோ்த்து சாக்குப் பைகளில் கட்டும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
