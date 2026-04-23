சேலம்

தகராறில் காயமடைந்த வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு!

சேலத்தில் தகராறில் காயமடைந்த வடமாநில தொழிலாளி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பலி - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 10:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலத்தில் தகராறில் காயமடைந்த வடமாநில தொழிலாளி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம், புரோக்பூா் பகுதியை சோ்ந்தவா் சுபாஷ் (40). இவா் கடந்த 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சேலத்துக்கு குடும்பத்துடன் வந்து ரெட்டியூா் பகுதியில் தங்கியிருந்து பெயிண்டராக பணியாற்றி வருகிறாா். உத்தரபிரதேச மாநிலத்தை சோ்ந்த டிம்பால் (48), சோனு நிசாத் (28) ஆகியோா் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு சேலம் வந்து சுபாஷ் வீட்டில் தங்கி இருந்து பெயிண்டிங் வேலைக்கு சென்று வந்தனா்.

இந்நிலையில் கடந்த 19 ஆம் தேதி இரவு ரெட்டியூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே டிம்பால், சோனு நிசாத் ஆகிய இருவரும் மது அருந்தியுள்ளனா். அப்போது டிம்பால், சோனு நிசாத்தின் அக்காவை தவறாக பேசியதாக தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த சோனு நிசாத், டிம்பாலை தாக்கியதில் அவா் மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்தாா்.

தகவலறிந்து அங்கு சென்ற சுபாஷ், மயங்கிக்கிடந்த டிம்பாலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தாா். இதுகுறித்து சுபாஷ் அளித்த புகாரின்பேரில் அழகாபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சோனு நிசாத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த டிம்பால் புதன்கிழமை அதிகாலை உயிரிழந்தாா். இதை கொலை வழக்காக மாற்றி போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

சாலை விபத்தில் வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு

காயமடைந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு: 3 போ் கைது

மின்தூக்கி அறுந்து விழுந்து ஒருவா் உயிரிழப்பு

தொழிலாளி தீக்குளித்து உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு