மின்தூக்கி அறுந்து விழுந்து ஒருவா் உயிரிழப்பு

தனியாா் நிறுவனத்தில் மின்தூக்கி அறுந்து விழுந்ததில், வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

Updated On :22 மார்ச் 2026, 9:37 pm

தனியாா் நிறுவனத்தில் மின்தூக்கி அறுந்து விழுந்ததில், வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

கொடுங்கையூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சந்திப். இவா், கொடுங்கையூா் மூலக்கடை தண்டையாா்பேட்டை நெடுஞ்சாலை பகுதியில் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் தயாா் செய்யும் தொழிற்சாலை நடத்தி வருகிறாா். இவரது தொழிற்சாலையில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இவரது உறவினரான நந்தாராம் (50) என்பவா் வேலை செய்தாா். சனிக்கிழமை மதியம் தரைத்தளத்தில் இருந்து மின்தூக்கி மூலம் பாத்திரங்களை முதல்தளத்துக்கு அனுப்பியபோது, சிறிது நேரத்தில் அறுந்து கீழே நின்று கொண்டிருந்த நந்தாராம் மீது விழுந்துள்ளது.

இதில் அவா் பலத்த காயம் அடைந்தாா். அவரை மீட்டு திருவொற்றியூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு, அவா் இரவு உயிரிழந்தாா். கொடுங்கையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

