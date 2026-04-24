பெண்கள் பணியாற்றிய மாதிரி வாக்குச்சாவடி

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மாதிரி வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, அவற்றில் பெண்கள் மட்டுமே நிா்வகிக்கும் வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன. இதுதவிர, சில பகுதிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள், இளைஞா்கள் நிா்வகிக்கக் கூடிய வாக்குச்சாவடிகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
செண்டை மேளம் முழங்க வரவேற்பு: சேலம் மரவனேரியில் உள்ள நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாதிரி வாக்குச்சாவடியில், வாக்காளா்கள் செண்டை மேளம் முழங்க உற்சாகமாக வரவேற்கப்பட்டனா். மேலும், கைப்பேசிகளை வைப்பதற்காக பாதுகாப்பு மையம், ஓஆா்எஸ் கரைசல் வழங்குவதற்கான சுகாதார உதவி மையம் போன்றவை ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. இதனால் மக்கள் ஆா்வத்துடன் தங்களின் வாக்கை பதிவு செய்தனா்.
சுயபடம் எடுத்து மகிழ்ந்த வாக்காளா்கள்: நெத்திமேடு ஜெயராணி பள்ளி உட்பட பல்வேறு வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் அமைக்கப்பட்டிருந்த செல்பி பாயிண்ட்களில் வாக்களித்தோா் சுயபடம் எடுத்து மகிழ்ந்தனா்.
கைபேசி வைக்க பிரத்யேக வசதி: வாக்குசாவடிக்குள் கைபேசிகளை கொண்டு செல்லவும், செல்ஃபி எடுக்கவும் தோ்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. இதையடுத்து, ஒவ்வொரு வாக்குசாவடி மையத்திலும் வாக்காளா்களின் கைப்பேசிகளை சேகரித்து வைக்க தனி பைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அதில் தன்னாா்வலா்கள் பணியமா்த்தப்பட்டு, வாக்காளா்களின் கைப்பேசிகளை பிரத்யேக இடத்தில் வைத்து டோக்கன் விநியோகிக்கப்பட்டன.
படவிளக்கம்:
சேலம் நெத்திமேடு ஜெயராணி மேல்நிலைப் பள்ளியில் பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றிய மாதிரி வாக்குச்சாவடி.
நெல்லை மாவட்டத்தில் இன்று வாக்குப்பதிவு; களத்தில் 90 வேட்பாளா்கள்
தூத்துக்குடி: வாக்குப் பதிவுக்கு தயாா் நிலையில் 1,868 வாக்குச்சாவடிகள்
கோவை மாவட்டத்தில் 3,540 வாக்குச்சாவடிகள்
கோவை மாவட்டத்தில் மாதிரி, பசுமை வாக்குச்சாவடிகள்
வீடியோக்கள்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை