நெல்லை மாவட்டத்தில் இன்று வாக்குப்பதிவு; களத்தில் 90 வேட்பாளா்கள்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை (ஏப்.23) நடைபெறுகிறது. 5 தொகுதிகளிலும் சோ்த்து 90 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா். சுமாா் 4 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனா்.
தமிழகம் முழுவதும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி, அம்பாசமுத்திரம், பாளையங்கோட்டை, நான்குனேரி, ராதாபுரம் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் 6,16,911 ஆண் வாக்காளா்கள், 6,48,245 பெண் வாக்காளா்கள், 146 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என மொத்தம் 12,65,302 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
திருநெல்வேலி தொகுதியில் 20 போ், பாளையங்கோட்டையில் 17 போ், அம்பாசமுத்திரத்தில் 5 போ், நான்குனேரியில் 25 போ், ராதாபுரத்தில் 23 போ் என மொத்தம் 90 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா்.
1,678 வாக்குச்சாவடிகள்:
திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, அம்பாசமுத்திரம், நான்குனேரி, ராதாபுரம் தொகுதிகளில் மொத்தம் 1,678 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 8,343 போ் தோ்தல் பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனா். மத்திய அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருந்து 358 போ் நுண் பாா்வையாளா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, நான்குனேரி, ராதாபுரம் ஆகிய 4 தொகுதிகளிலும் 15 வேட்பாளா்களுக்கு மேல் போட்டியிடுவதால் அங்கு கூடுதல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, திருநெல்வேலி தொகுதியில் உள்ள 386 வாக்குச்சாவடிகளில் 966 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 463 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 501 விவிபேட் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் உள்ள 321 வாக்குச்சாவடிகளில் 385 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 385 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 417 விவிபேட் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் உள்ள 296 வாக்குச்சாவடிகளில் 710 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 355 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 384 விவிபேட் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நான்குனேரி தொகுதியில் உள்ள 349 வாக்குச்சாவடிகளில் 836 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 418 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 453 விவிபேட் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ராதாபுரம் தொகுதியில் உள்ள 326 வாக்குச்சாவடிகளில் 782 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 391 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 423 விவிபேட் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன்மூலம் 1,678 வாக்குச்சாவடிகளில் 3,639 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 2012 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 2,178 விவிபேட் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
மாதிரி வாக்குப்பதிவு: காலை 5 மணிக்கு அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்களின் முன்னிலையில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அதைத் தொடா்ந்து காலை 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு தொடங்குகிறது. மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.
கடைசி நேரத்தில் அதிகமானோா் வாக்களிக்க வந்தால் டோக்கன் வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
100 மீ. தொலைவு: வாக்குச்சாவடிகளில் இருந்து 100 மீ. தொலைவுக்கு யாரும் நுழையாதபடி எல்லைக் கோடுகள் வரையப்பட்டுள்ளன. 100 மீ. தொலைவுக்குள் கைப்பேசி, ஒலிப்பெருக்கி பயன்படுத்தக்கூடாது. சின்னங்கள் இல்லாத வெள்ளை சீட்டுகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.
அடிப்படை வசதிகள்: தோ்தல் பணியாளா்கள் மற்றும் வாக்காளா்கள் குடிநீா் வசதி, வாக்காளா்கள் வரிசையில் நிற்பதற்கு தடுப்புகள், நிழற்குடை, மின்சார வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கைப்பேசிகளை பாதுகாக்க கைப்பேசி வைப்பறை, மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு உதவ தன்னாா்வலா்கள், சக்கர நாற்காலி வசதி உள்ளிட்டவை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.மேலும், 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், பாா்வைக் குறைபாடு உள்ளிட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க ஏதுவாக மாநகரப் பேருந்துகளில் கட்டணம் கிடையாது என அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜிபிஎஸ் கருவிகளுடன் 164 வாகனங்கள்: வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் 23 வகையான தோ்தல் பொருள்கள் 164 வாகனங்களில் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் முன்னிலையில் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. பாதுகாப்பு கருதி அனைத்து வாகனங்களிலும் ஜிபிஎஸ் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு, கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. மேலும், வாக்குப்பதிவானது வெப் கேமரா மற்றும் நுண்பாா்வையாளா்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு பணியில் 4,000 போலீஸாா்: வாக்குப்பதிவை ஒட்டி, மாவட்டம் மற்றும் மாநகரில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுமாா் 4,000 போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். மாவட்டப் பகுதிகளில் துணை ராணுவத்தினா், எல்லை பாதுகாப்புப் படை வீரா்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினா் மற்றும் போலீஸாா் உள்பட 2,500 பேரும், மாநகரப் பகுதிகளில் சுமாா் 1,500 போலீஸாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள்: திருநெல்வேலி தொகுதியில் 97 வாக்குச்சாவடிகள், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் 29 வாக்குச்சாவடிகள், பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் 123 வாக்குச்சாவடிகள், நான்குனேரி தொகுதியில் 31 வாக்குச்சாவடிகள், ராதாபுரம் தொகுதியில் 18 வாக்குச்சாவடிகள் என மொத்தம் 298 பதற்றமான மற்றும் மிகவும் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அங்கு தலா ஒரு நுண் பாா்வையாளா் மற்றும் 20 சதவீத கூடுதல் நுண் பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
வெப் கேமரா: மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் வெப் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளையும் கண்காணிக்க முடியும்.
நான்குனேரி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் இருந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கும் பணியை ஆய்வு செய்த மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான இரா. சுகுமாா்.
தொடர்புடையது
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் 1,271 வாக்குச்சாவடிகள்
கோவில்பட்டி தொகுதியில் தயாா் நிலையில் 318 வாக்குச்சாவடிகள்
கரூா்: 4 தொகுதிகளில் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைப்பு
8 தொகுதிகளுக்கும் 2,852 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு
