தேவூா் பகுதிகளில் சின்ன வெங்காயம் விலை உயா்வு: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

சங்ககிரி வட்டம், தேவூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.
தேவூா் அருகே உள்ள சென்றாயனூா், பாலிருச்சம்பாளையம், மோட்டூா், வட்ராம்பாளையம், ஆலத்தூா், பச்சபாலியூா், கரட்டுபாளையம், செட்டிப்பட்டி, காணியாளம்பட்டி, அம்மாபாளையம், தண்ணிதாசனூா், மேட்டுப்பாளையம், புள்ளாக்கவண்டம்பட்டி, குள்ளம்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்ட சின்ன வெங்காயத்தை விவசாயிகள் அறுவடை செய்து வருகின்றனா்.
இதில், முதல்தர வெங்காயம் கிலோ ஒன்று ரூ. 45-க்கு விவசாயிகளிடமிருந்து வியாபாரிகள் வாங்கி செல்கின்றனா். அதேபோல, அடுத்தரக வெங்காயம் ரூ. 35 முதல் ரூ. 40 வரை வாங்கிச் சென்றனா்.
கடந்த ஆண்டு ரூ. 15-க்கு விற்பனை செய்த வெங்காயம், தற்போது ரூ. 35 முதல் ரூ. 45 வரை விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.
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