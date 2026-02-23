சேலம்
பாஜக தெருமுனை பிரசாரக் கூட்டம்
பாஜக சாா்பில் சக்தி கேந்திர தெருமுனை பிரசாரக் கூட்டம் சங்ககிரி நகராட்சிக்குள்பட்ட நல்லப்பநாயக்கன் தெருவில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
சக்தி கேந்திர சங்ககிரி சட்டப் பேரவை பொறுப்பாளரும், பிரசார பிரிவு மாவட்டச் செயலாளருமான ஆா்.திவாகா் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகி கண்ணன் வரவேற்றாா். பாஜக சேலம் மேற்கு மாவட்டப் பொருளாளா் என்.ரமேஷ் காா்த்திக் மத்திய அரசின் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் குறித்தும், தமிழகத்துக்கு பாஜக அரசு கொண்டுவந்துள்ள பயன்கள் பற்றியும் விளக்கினாா்.
பாஜக நகர தலைவா் ஜி.தனபால், பாஜக முன்னாள் நகர தலைவா் முருகேசன், அதிமுக நகர துணைச் செயலாளா் பி.சிவமுருகன், அதிமுக தொழிற்சங்க நிா்வாகி செங்கோட்டுவேல், பாஜக, அதிமுக, பாமக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.