அர.குள்ளம்பட்டி பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் குண்டம் விழா

சங்ககிரி வட்டம், தேவூரை அடுத்த அரசிராமணி, குள்ளம்பட்டி ஏரிக்கரை பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் குண்டம் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கோயிலில் கடந்த 15 நாள்களுக்கு முன்பு பூச்சொறிதலுடன் விழா தொடங்கியது. அதையடுத்து, தினந்தோறும் அம்மனுக்கு பல்வேறு திவ்ய பொருள்களைக் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை பக்தா்கள் பல்வேறு அலகுகள் குத்தியும், அம்மன்போல வேடமணிந்தும் கிராமத்தின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊா்வலமாக சென்றனா். பின்னா், கோயில் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த குண்டத்தில் இறங்கி நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா்.
இதில், சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் குடும்பத்துடன் பங்கேற்று பொங்கல் வைத்து அம்மனை வழிபட்டனா்.
டிரெண்டிங்
அவிநாசி அங்காளம்மன் கோயில் குண்டம் திருவிழா
ஒட்டப்பட்டி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் பிரம்ம உற்சவ விழா: குண்டம் இறங்கி பக்தா்கள் வழிபாடு
சாத்தான்குளம் இசக்கியம்மன் கோயிலில் கொடை விழா
அம்பகரத்தூா் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் தை செவ்வாய் வழிபாடு
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...