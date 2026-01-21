துக்கியாம்பாளையம் அரசுப் பள்ளி தலைமையாசிரியைக்கு மாநில எழுத்தறிவு விருது
வாழப்பாடி அருகே துக்கியாம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியைக்கு ’மாநில எழுத்தறிவு விருதை’ பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் வழங்கினாா்.
துக்கியாம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் தன்னாா்வலா்களின் ஒத்துழைப்போடு, தமிழக அரசின் பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோா் கல்வி இயக்கத்தின் புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டத்தின் கீழ், முதியோா்களுக்கு அடிப்படை கல்வி கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 2023 -2024 ஆம் கல்வியாண்டில் முதியோா்களுக்கு சிறப்பாக கற்பித்த இப்பள்ளி, மாநில அளவிலான எழுத்தறிவு விருதுக்கு தோ்வானது.
சென்னையில், பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இப்பள்ளி தலைமையாசிரியை சொ.ஸ்ரீதேவி, ஆசிரியா் பயிற்றுநா் க.மனோகரி, தன்னாா்வலா் ம.ரேவதி ஆகியோருக்கு, பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ’மாநில எழுத்தறிவு விருது’ மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினாா். விருது பெற்றோருக்கு கல்வியாளா்கள் மற்றும் துக்கியாம்பாளையம் கிராம பொதுமக்கள் பலரும் புதன்கிழமை பாராட்டு தெரிவித்தனா்.