நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
Updated On :15 மார்ச் 2026, 2:39 pm
மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில், மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படம் 'நாகபந்தம்'. இதில் விராட் கர்ணா நாயகனாகவும், நாயகியாக நபா நடேஷ் நடித்துள்ளனர்.
அபிஷேக் நாமா இயக்கும் இந்த படத்தில் ஐஸ்வர்யா மேனன், ஜெகபதி பாபு, ஜெயபிரகாஷ், முரளி சர்மா மற்றும் பி.எஸ். அவினாஷ் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். படத்திற்கு அபே இசையமைத்து உள்ளார்.
இந்நிலையில், படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிளான 'நமோ ரே' பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
