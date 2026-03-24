நடிகர் விஜய் ஆண்டனியும் இயக்குநர் சசியும் இணைந்து கடந்த 2016ல் பிச்சைக்காரன் படம் வெளியானது. இந்தப் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இதனையடுத்து 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இருவரும் இணைந்துள்ள படம் நூறு சாமி.
நூறு சாமி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை இயக்குநர் வெற்றிமாறன் சமீபத்தில் வெளியிட்டார்.
படத்தில் ஸ்வாசிகா, லிஜோமோல், கருணாஸ், காவ்யா அனில் ஆகியோர் நடித்துள்ள நிலையில், படத்தினை விஜய் ஆண்டணியே தயாரித்து நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், விஜய் ஆண்டனி நடிக்கும் நூறு சாமி படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட் வரும் 25ம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
இந்தப் படம் கோடையை முன்னிட்டு மே 1ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
