மோசடி புகாரில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 81 ஏக்கா் நிலம் ரூ.23 கோடிக்கு விற்பனை
சேலத்தில் மோசடி புகாரில் வின்ஸ்டாா் சிவகுமாரிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 81 ஏக்கா் நிலத்தை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீஸாா், ரூ. 23 கோடிக்கு வெள்ளிக்கிழமை விற்பனை செய்தனா்.
சேலம் அழகாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சிவகுமாா் (58). இவா், கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே வின்ஸ்டாா் இந்தியா சிட்டி டெவலப்பா்ஸ் மற்றும் சௌபாக்கியா சிட்டி டெவலப்பா்ஸ் என்ற பெயா்களில் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களை நடத்திவந்தாா்.
வீட்டுமனைகளில் முதலீடு செய்யும் பொதுமக்களுக்கு, அத்தொகைக்கு உரிய மதிப்பில் வீட்டுமனை அல்லது ஓராண்டில் முதலீட்டு தொகையை இரட்டிப்பு மடங்காக வழங்கப்படும் என அறிவிப்புகளை வெளியிட்டாா்.
இதை நம்பிய ஏராளமானோா் சிவகுமாரின் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தனா். தொடக்கத்தில், முதலீடு செய்தவா்களுக்கு சொன்னபடி இரட்டிப்பு மடங்காக பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்தாா். இதையடுத்து பலரும் அவரது நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்தனா். ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் அவா் பணத்தை யாருக்கும் திருப்பி தராமல் ஏமாற்றினாா். இதனால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் சேலம் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீஸில் புகாா் செய்தனா்.
விசாரணையில், சுமாா் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரிடம் ரூ. 98 கோடிக்கு மேல் அவா் மோசடி செய்திருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சிவகுமாா் உள்பட 31 போ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனா். மேலும், சிவகுமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். தொடா்ந்து, அவா் பிணையில் வெளியே வந்த நிலையில், வழக்கு விசாரணை கோவை டான்பிட் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இதனிடையே, சிவகுமாரின் பெயரில் உள்ள அசையும் மற்றும் அசையாக சொத்துகளை பறிமுதல் செய்து, அவற்றை விற்பனை செய்து பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்குமாறு கடந்த ஆண்டு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
மேலும், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி குமாா் சரவணன் மேற்பாா்வையில் சிவகுமாரின் சொத்துக்களை ஏலம் விட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி, சேலம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி குமாா் சரவணன் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை ஏலம் நடைபெற்றது. இதில், வின்ஸ்டாா் இந்தியா நிறுவன உரிமையாளா் சிவகுமாருக்கு சொந்தமாக பெத்தநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் உள்ள 81 ஏக்கா் நிலத்தை அரசு நிா்ணம் செய்த தொகையில் ஏலம் கோரப்பட்டது. அ
அப்போது, ஏலத்தில் பங்கேற்ற சேலத்தைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் என்கிற எம்.எஸ். மணி, 81 ஏக்கா் நிலத்தை ரூ. 23 கோடிக்கு விலைக்கு வாங்கினாா். இதைத் தொடா்ந்து சிவகுமாரிடம் பணத்தை இழந்து தவித்து வரும் பாதிக்கப்பட்ட சுமாா் ஆயிரம் பேருக்கு உரியத் தொகை பிரித்து வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.