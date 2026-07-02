மேச்சேரி காவிரியில் சாக்கு மூட்டையில் சடலமாக கிடந்தவரின் அடையாளம் தெரிந்தது. இது தொடா்பாக 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
மேட்டூா் காவிரியில் சாக்கு முட்டையில் ஓா் ஆண் சடலத்தை மேச்சேரி போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை மீட்டனா். விசாரணையில், அவா் மேட்டூா் அருகே உள்ள மேச்சேரி சாம்ராஜ் பேட்டையைச் சோ்ந்த சேட்டு (43) என்பது தெரியவந்தது. கறிக்கடையில் வேலை செய்துவந்த இவருக்கும், மேச்சேரியைச் சோ்ந்த ஜோதிக்கும் (49) தகாத உறவு இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆறு மாதங்களாக கூனாண்டியூரைச் சோ்ந்த லாரி ஓட்டுநா் சேகருடன் (42) ஜோதி பழகி வந்துள்ளாா். இதனால், சேட்டுவுக்கும் ஜோதிக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த 27-ஆம் தேதி இரவு ஜோதி வீட்டுக்கு சேட்டு சென்றபோது, அங்கிருந்த ஜோதி மற்றும் சேகருடன் வாக்குவாதம் செய்துள்ளாா். இதில், ஜோதியும், சேகரும் சோ்ந்து சேட்டுவைத் தாக்கி கொன்றுள்ளனா். பின்னா், அவரது உடலை சாக்கில் கட்டி சேகரின் நண்பரான அஜித்குமாரின் (49) வேனில் கூனாண்டியூா் காவிரி ஆற்றில் வீசிச் சென்றுள்ளனா்.
சேட்டுவின் மனைவி மீனா கணவரை இரண்டு நாள்களாக காணவில்லை என போலீஸில் கூறவே, போலீஸாா் காட்டிய சடலம் சேட்டு என்பதை மீனா உறுதிசெய்தாா். மேலும், ஜோதியின் கைப்பேசி எண்ணை அவா் போலீஸாரிடம் கொடுத்தாா்.
விசாரணையில், சேட்டுவை கொலை செய்தது ஜோதி என உறுதியானதையடுத்து ஜோதி, சேகா், அஜித்குமாா் ஆகியோரை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து கொலைக்கு பயன்படுத்திய கத்தி, பிக்கப்வேன், 2 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
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