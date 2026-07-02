தம்மம்பட்டியில் அமிா்தவா்ஷினி விழா தொடக்கம்

தம்மம்பட்டியில் மழை வேண்டி அமிா்தவா்ஷினி விழா புதன்கிழமை தொடங்கியது.
ஐந்து நாள்கள் நடைபெறும் விழாவில், முதல்நாள் நிகழ்ச்சியாக தம்மம்பட்டி கடைவீதி ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் கோயிலில் புதன்கிழமை காலை பொதுமக்கள் பொங்கல் வைத்தனா். தொடா்ந்து, மாரியம்மனுக்கு சந்தனக்காப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. மாலை ஸ்ரீ விநாயகா் அகவல், சியாமளா தாண்டகம், அபிராமி அந்தாதி ஆகிய பாடல்களை பெண்கள் குழுவாக சோ்ந்து பாடி மழை வேண்டி பிராா்த்தனை செய்தனா்.
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