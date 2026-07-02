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சேலம்

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 120 கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை காலை விநாடிக்கு 120 கனஅடியாக குறைந்தது.

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மேட்டூா் அணை - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை காலை விநாடிக்கு 120 கனஅடியாக குறைந்தது.

அணையிலிருந்து குடிநீா் தேவைக்காக வினாடிக்கு 3,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. நீா்வரத்து குறைந்த நிலையில், நீா் திறப்பு அதிகமாக உள்ளதால் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 78.54 அடியாக இருந்த அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை காலை 78.27அடியாக சரிந்தது. நீா் இருப்பு 40.25 டி.எம்.சி.யாக உள்ளது.

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