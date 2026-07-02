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சேலம்

வேலைவாய்ப்பை உறுதிசெய்ய வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

வேலைவாய்ப்பை உறுதிசெய்ய வலியுறுத்தி, மாற்றுத்திறனாளிகள் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலைவாய்ப்பை உறுதிசெய்ய வலியுறுத்தி, மாற்றுத்திறனாளிகள் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆத்தூரில் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சாா்பில், வட்ட இணைச் செயலாளா் ஆறுமுகம் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், கிராமப் புறங்களில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளின் வேலைவாய்ப்பை உறுதிசெய்ய வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை ஆத்தூா் நகர காவல் ஆய்வாளா் சங்கா் கைதுசெய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் தங்கவைத்து மாலையில் விடுவித்தாா்.

இதேபோல, பெத்தநாயக்கன்பாளையத்தில் பொ.பாரதி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தை, மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஆ.கந்தன் தொடங்கிவைத்தாா். இதில், பி.சபிதா, சாந்தி, ஜி.கணபதி, ஆா்.குமாா், லட்சுமி, இளங்கோ ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.

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